Никола Влашич: «Допускаю, что в будущем еще поиграю в России. У меня только хорошие воспоминания о ЦСКА»

Хавбек допустил, что в будущем вернется в Мир .

«Конечно, я допускаю, что в будущем еще поиграю в России. Очень люблю Москву, у меня только хорошие воспоминания о ЦСКА.

Готов вернуться только в ЦСКА? Кто знает, что будет в будущем, ха-ха. Но сейчас, конечно, я фанат ЦСКА», — сказал игрок сборной Хорватии, выступавший за с 2018 по 2021 год.

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