Хунтелар вошел в руководство «Аякса». Он будет работать в спортивном отделе клуба

вошел в руководство .

38-летний нидерландец будет работать в спортивном отделе амстердамского клуба.

Хунтелар станет помощником Джерри Хамстры, который временно заменил Марка Овермарса, уволенного с поста спортивного директора «Аякса».

Хунтелар подпишет контракт с клубом до июля 2024 года. Также в настоящее время экс-форвард проходит тренерские курсы.

Хунтелар играл за «Аякс» с 2006 по 2009 год, а также с 2017-го по 2021-й. В 257 матчах за клуб он забил 158 голов.

Также он известен по выступлениям за «Шальке», «Реал» и «Милан».