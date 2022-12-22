Джорджина о смерти их с Роналду новорожденного сына: «Тяжелейший год. Самый счастливый момент стал самым грустным и останется с нами навсегда»

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Джорджина Родригес рассказала, как пережила смерть новорожденного сына.

Трагедия произошла в апреле 2022 года. Родригес и Криштиану Роналду ждали близнецов, но выжила только девочка.

«Этот год был самым тяжелым в моей жизни. Самый счастливый момент стал самым грустным и останется с нами на всю жизнь», – сказала девушка форварда сборной Португалии.

Роналду о возвращении к футболу после смерти новорожденного сына: «Джорджина сказала: «Иди играй и наслаждайся тем, что тебе нравится – поможет отвлечься»

Джорджина о Роналду: «Я девушка лучшего игрока мира. Мы влюбились с первого взгляда, никогда не видела такого красивого мужчину»

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