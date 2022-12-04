Михневич про 1:3 с Францией: «Польша проиграла чемпионам. Все могло быть иначе, забей мы при 0:0»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич подвел итоги матча с Францией (1:3).

Поляки выбыли с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала.

«Мы знали, что будет тяжелый матч. Мы хотели сыграть не так, как в предыдущих играх. В первом тайме опасные моменты были – может, не так много, но у нас был отличный шанс при 0:0.

Затем произошло самое страшное, что только могло случиться с нами, – гол в раздевалку. Это осложнило дело. Франция почувствовала себя увереннее.

Наше приключение сегодня завершилось, мы проиграли чемпионам мира и претендентам на титул. Все могло сложиться иначе, если бы мы забили», – заявил Михневич.

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