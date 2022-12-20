Лапорта о победе Месси на ЧМ: «Свершилась историческая справедливость. Это лучший игрок всех времен»

поздравил Лионеля Месси после победы на .

«Месси заслужил. Это лучший игрок всех времен. Свершилась историческая справедливость.

Мы были бы счастливы, если бы Кунде и Дембеле победили, но, думаю, карьера Месси должна была увенчаться победой на чемпионате мира. Он так хотел выиграть этот трофей.

Все мы, люди, которые любят Лео, хотели этого для него. Мы благодарны за то, что он нам дал», – сказал президент «Барселоны» на презентации фильма FC Barcelona, una nueva era.

Фото века. Лионель Месси с Кубком мира

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Величайшие моменты в истории ЧМ. Теперь здесь Месси