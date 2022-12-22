Фати о детстве в Гвинее-Бисау: «Обычно мы играли в футбол босиком. Те, у кого было больше денег, носили пластиковые сандалии. Мы скатывали носки в шарик и начинали!»

поделился воспоминаниями о своем детстве.

«Я рос со своей матерью, братьями и сестрами, двоюродными братьями и бабушкой по материнской линии в доме в районе Сан-Паулу (расположенном на северо-западе Бисау, столицы Гвинеи-Бисау – прим.), где мы все жили. Но, поскольку я уехал, когда был очень молод, я мало что помню.

Недавно я попросил подругу моей сестры прислать мне видео улицы, на которой мы жили, и она совсем не была похоже на тот образ, который я сохранил в памяти! Я действительно хочу вернуться туда.

Я начал играть на улице со своими двоюродными братьями в 3 года. В Гвинее-Бисау дети получают свободу почти сразу, как только начинают ходить. Я помню, как моя мать звала меня, когда ужин был готов.

Обычно мы играли босиком. У тех, у кого было немного больше финансовых средств, были пластиковые сандалии. Мы брали носки, которые скатывали друг с другом в шарик, и начинали! Время от времени нам удавалось получить резиновый мяч, но, когда мы пинали его заостренной штукой, он лопался», – сказал вингер «Барселоны» в интервью France Football.