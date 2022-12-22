Сестра Роналду не согласна, что она ничего не добилась бы без Криштиану: «Я работала официанткой по 16 часов в день, купила брату кроссовки на первую зарплату. Он вырос, мы поменялись местами»

ответила на критику в соцсетях.

Сестра Криштиану Роналду ответила на слова своих подписчиков, которые заявляли, что без своего известного брата она бы была никем. Она выложила фотографию времен своей юности, когда она работала официанткой.

«Это я, в 20 лет работаю официанткой в Англии. Вчера я получила оскорбление (на самом деле, за последние дни я получила даже много оскорблений), что если бы не мой брат, я была бы никем и по сей день работала бы официанткой, как будто это может меня обидеть.

Я знаю, что мне не нужно доказывать, кто я такая, тем, кто видит меня только в социальных сетях или в прессе: там они видят лишь малую часть, но я объясню, почему я горжусь собой, я люблю свою историю.

Вы знаете, в то время я смогла собрать деньги на покупку квартиры, я получила водительские права также на деньги, вырученные от работы официанткой; я также помогала своей матери и моим близким.

В то время моему младшему брату (которого вы хорошо знаете) было 13 лет. Я работала по 16 часов в день, у меня было полдня выходных в неделю. На свою первую зарплату я купила ему кроссовки, которые он так хотел, и даже отправила ему деньги, спрятав их в стельках кроссовок. Жизнь изменилась, да, он вырос, и мы слегка поменялись местами, но история одного из нас не умаляет истории другого.

Это мой жизненный путь, и я благодарна за каждый день своей жизни. Я была мигрантом, да, я говорю это с большой гордостью, тогда я не представляла, что спустя годы я отправлюсь в этот отель [в котором работала] в качестве клиента.

Помоги другому – и помогут тебе – таким был девиз нашей жизни, и он остается таким по сей день. Для тех, кто этого не понимает, я ничего не могу сделать – они никогда не узнают, чем мы живем – так что объяснять им, что мы представляем, было бы пустой тратой времени. Единственное, чего я могу пожелать этим людям, – это мира, и пожалеть, что они не являются частью нашей жизни, потому что на самом деле мне и моим родственникам выпала большая честь.

Бог позаботился обо всех деталях, и я могу только поблагодарить его и мою семью, которую я так сильно люблю. Пресса, комментаторы и интернет-критики, мыслите шире, потому что без этого вы будете продолжать оставаться простыми пешеходами на дороге жизни (и поверьте мне, закон «что посеешь – то пожнешь» – безжалостен). Однажды я напишу книгу. Мир и любовь – вот чего я желаю вам. От всего сердца», – написала Авейру.