Антон Шипулин: «У нас Месси и Роналду – это Бьорндален и Фуркад. Сейчас лидирует Йоханнес Бо, но у него конкурентов не особо много»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин сравнил соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду с противостоянием Уле Эйнара Бьорндалена и Мартена Фуркада.

«Безусловно, у нас Месси и Роналду – это Бьорндален и Фуркад. Сейчас, конечно, лидером является Йоханнес Бо, но у него конкурентов не особо много и он не поставил еще свою финальную точку.

Когда он завершит карьеру, то можно сравнивать. В России, к сожалению, пока таких нет, но надеюсь, что будут», – сказал Шипулин.

Бьорндален – восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира. На счету Фуркада пять побед на Олимпиадах и 13 на ЧМ.