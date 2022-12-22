Дюгарри о Франции в финале ЧМ-2022: «На нас наступили, как такое возможно? Как можно быть такими невидимыми? Мы не стали чемпионами мира из-за 80 минут»

раскритиковал игру сборной Франции в финале .

В решающем матче команда Дидье Дешама уступила Аргентине (3:3, пен. 2:4).

«Во-первых, я разочарован и опечален. Во-вторых – зол, потому что нам было вполне по силам выиграть финал против соперника, который менее силен, чем мы.

На нас наступили в финале чемпионата мира. Как это возможно? Для блага сборной Франции эти дискуссии должны состояться, чтобы это не повторилось.

Как можно быть такими невидимыми, как можно не вдохновляться мячом? Проблема не в поражении, а в этом. Я потрясен, что эти дискуссии не состоялись.

Помимо эмоций, я в шоке от [первых] 80 минут. Мы не стали чемпионами мира только из-за 80 минут. Если бы мы их провели на своем уровне, то выиграли бы матч без каких-либо проблем и стали чемпионами мира», – сказал экс-форвард сборной в интервью L’Equipe.