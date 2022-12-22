Верон о жителях Аргентины и победе на ЧМ: «То, что есть у футбола и чего нет у политики, – это объединяющая сила. Это одна из самых прекрасных вещей, которые можно увидеть»

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Хуан Себастьян Верон высказался о том, как победа на ЧМ-2022 повлияла на жителей Аргентины.

«То, что есть у футбола и чего нет у политики, – это объединяющая сила, что мы можем увидеть на улицах Буэнос-Айреса: здесь нет политических цветов.

Футбол обладает способностью объединять, и это одна из самых прекрасных вещей, которые можно увидеть. Очень приятно снова увидеть кубок в Аргентине. В 1986 году я был маленьким», – сказал бывший полузащитник сборной Аргентины в интервью Sky Sport.

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