Тухель может возглавить клуб Ла Лиги. Он уехал из Англии и учит испанский язык
Томас Тухель может возглавить испанский клуб.
«Томас Тухель больше не живет в Англии. Тренер ускоренно изучает испанский», – написал в своем твиттере Кристиан Фальк, журналист Sport Bild.
Также Фальк отметил в своем твите «Барселону» и «Атлетико».
Ранее сообщалось, что Тухель хотел бы поработать с «Реалом», «Барселоной» или «Ювентусом».
Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Челси». Его уволили оттуда в начале сентября этого года.
Тухель не заинтересован в работе в сборной Германии. Он предпочитает клуб
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