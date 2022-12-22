Тухель может возглавить клуб Ла Лиги. Он уехал из Англии и учит испанский язык

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Томас Тухель может возглавить испанский клуб.

«Томас Тухель больше не живет в Англии. Тренер ускоренно изучает испанский», – написал в своем твиттере Кристиан Фальк, журналист Sport Bild.

Также Фальк отметил в своем твите «Барселону» и «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Тухель хотел бы поработать с «Реалом», «Барселоной» или «Ювентусом».

Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Челси». Его уволили оттуда в начале сентября этого года.

Тухель не заинтересован в работе в сборной Германии. Он предпочитает клуб

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