Тухель может возглавить клуб Ла Лиги. Он уехал из Англии и учит испанский язык

может возглавить испанский клуб.

«Томас Тухель больше не живет в Англии. Тренер ускоренно изучает испанский», – написал в своем твиттере Кристиан Фальк, журналист Sport Bild.

Также Фальк отметил в своем твите «Барселону» и « ».

Ранее сообщалось, что Тухель хотел бы поработать с « », «Барселоной» или «Ювентусом».

Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Челси». Его уволили оттуда в начале сентября этого года.

Тухель не заинтересован в работе в сборной Германии. Он предпочитает клуб