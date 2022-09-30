«Боруссия» Дортмунд может подписать хавбека «Ливерпуля» Кейта свободным агентом летом 2023-го

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может сменить клуб.
27-летний гвинейский хавбек интересен «Боруссии» Дортмунд и еще нескольким клубам, если он покинет команду АПЛ следующим летом на правах свободного агента, сообщил в своей колонке для CaughtOffside инсайдер Фабрицио Романо.
В «Боруссии» рассматривают Кейта как замену Джуду Беллингему, который летом 2023-го может сменить команду в связи с большим спросом на него.
Наби не принял решения о своем будущем, но он хотел бы определенных гарантий от «Ливерпуля», если согласится продлить контракт.
До перехода в «Ливерпуль» Кейта играл в Германии за «РБ Лейпциг». Его статистика – здесь.