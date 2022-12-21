Манданда – игрокам Франции в перерыве матча с Аргентиной при 0:2: «Мы можем перевернуть игру. Но если не поменять настрой, ничего не получится»

Стив Манданда подбадривал игроков сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022.

«Такие дела, ребята, – мы проигрываем 2:0. Однажды нам уже удалось перевернуть игру. И это возможно. Но мы должны вернуться на поле с другим настроем, ребята. Иначе мы не сможем ничего изменить», – приводит слова вратаря «Ренна» и сборной Франции телеканал TF1.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции после первого тайма проигрывала сборной Аргентины со счетом 0:2. Во втором тайме благодаря дублю Килиана Мбаппе французам удалось отыграться и перевести игру в дополнительное время.