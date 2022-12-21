«Луис Энрике делал на ЧМ-2022 стримы, показав, что думает о будущем. На это надо решиться». Корнеев об экс-тренере Испании

высказался о бывшем главном тренере сборной Испании Луисе Энрике.

В 1/8 финала испанцы проиграли при нем Марокко (0:0, 0:3 по пен).

«Впечатляют не только знания Луиса Энрике. Были ясны идеи, чего он хочет. Просто этот опыт показал ему, что надо пересмотреть некоторые моменты. Это, я думаю, больше касается селекционной работы, чем самого построения игры. Потому что Испания никогда не откажется от этой игры и будет всегда пытаться доминировать.

Но по‑человечески его жаль, потому что этот тренер показал, что он думает о будущем. Он делал такие вещи, которые более никто не делал. Эти стримы! На это надо решиться.

И то, что он пережил в своей жизни, не дай бог никому (в 2019 году его 9-летняя дочь умерла от рака – прим. Sports.ru)! Он вернулся сильным. И это один из топовых тренеров, который, на мой взгляд, должен был уйти в данный момент, чтобы дать другим шанс», — сказал экс-игрок «Барселоны».