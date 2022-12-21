«ПСЖ» интересен Энцо Фернандес. «Бенфика» оценивает лучшего молодого игрока ЧМ-2022 в 120 млн евро

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Хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес привлек внимание «ПСЖ».

21-летним игроком сборной Аргентины интересуется не только парижский клуб, но и «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Интер», сообщает GFFN со ссылкой на RMC.

Все эти клубы контактировали с агентом Фернандеса.

По данным источника, трансфер полузащитника оценивается в 120 млн евро.

На прошедшем ЧМ-2022 Фернандес был признан лучшим молодым игроком. Его статистика – здесь.

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