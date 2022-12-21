Поздняков о финале ЧМ-2022: «Благодаря таким эмоциям спорт поддерживают во всем мире миллиарды болельщиков»

Станислав Поздняков оценил финал между сборными и (3:3, 4:2 пен.).

«Финал чемпионата мира серьезно отличался от остальных, такого напряжения и драматизма ни одна игра последних лет не выдерживала.

В финале чемпионата мира в России тоже было забито много мячей, игра для финала была результативной, но тогда доминировала одна команда, тут была интрига, что ценят болельщики. Благодаря таким эмоциям спорт поддерживают во всем мире миллиарды болельщиков, сейчас это был футбол, в будущем это будут другие виды спорта.

Мне радостно как спортивному руководителю наблюдать такие драматические финалы, они повышают интерес к отрасли, в спорт приходит больше детей. Поздравляю Катар и ФИФА с великолепной организацией соревнований», – сказал президент Олимпийского комитета России.