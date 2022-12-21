Давидс поздравил Месси и Аргентину с победой на ЧМ-2022. У него был конфликт с Лео после 1/4 финала
Эдгар Давидс поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.).
«Поздравляю Месси и сборную Аргентины с победой в финале», – написал тренер сборной Нидерландов.
После матча 1/4 финала Нидерланды – Аргентина (2:2, 3:4 по пен.) у Давидса случился конфликт с Месси, который приблизился к скамейке запасных соперника и что-то высказал тренерскому штабу на повышенных тонах.
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