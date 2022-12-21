Давидс поздравил Месси и Аргентину с победой на ЧМ-2022. У него был конфликт с Лео после 1/4 финала

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Эдгар Давидс ЧМ-2022 Футбол

Эдгар Давидс поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.).

«Поздравляю Месси и сборную Аргентины с победой в финале», – написал тренер сборной Нидерландов.

После матча 1/4 финала НидерландыАргентина (2:2, 3:4 по пен.) у Давидса случился конфликт с Месси, который приблизился к скамейке запасных соперника и что-то высказал тренерскому штабу на повышенных тонах.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные