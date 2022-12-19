Более 100 тысяч человек встречали сборную Хорватии в Загребе после завоевания бронзы ЧМ-2022

В Загребе прошел парад в честь завоевания сборной Хорватии бронзовых медалей ЧМ-2022.

Сразу после посадки в аэропорту игроки и тренерский штаб сборной Хорватии на двухэтажном автобусе отправились на Площадь Бана Елачича в Загребе, где больше 100 тысяч болельщиков собрались, чтобы встретить бронзовых призеров чемпионата мира.

Игроки и тренерский штаб сборной Хорватии по очереди выступали со сцены, благодаря болельщиков за поддержку, и исполняли патриотические песни, заряжая публику.

Фото: REUTERS/Antonio Bronic

завоевала бронзовые медали , обыграв в субботнем матче за 3-е место сборную (2:1).

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