Более 100 тысяч человек встречали сборную Хорватии в Загребе после завоевания бронзы ЧМ-2022
В Загребе прошел парад в честь завоевания сборной Хорватии бронзовых медалей ЧМ-2022.
Сразу после посадки в аэропорту игроки и тренерский штаб сборной Хорватии на двухэтажном автобусе отправились на Площадь Бана Елачича в Загребе, где больше 100 тысяч болельщиков собрались, чтобы встретить бронзовых призеров чемпионата мира.
Игроки и тренерский штаб сборной Хорватии по очереди выступали со сцены, благодаря болельщиков за поддержку, и исполняли патриотические песни, заряжая публику.
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Сборная Хорватии завоевала бронзовые медали ЧМ-2022, обыграв в субботнем матче за 3-е место сборную Марокко (2:1).
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