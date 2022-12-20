Депая предложили «Ньюкаслу». Англичане заинтересованы в трансфере, форвард не хочет уходить из «Барсы» зимой

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Мемфис Депай может перейти в «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно. 

Представители нападающего знают, что «Барселона» будет рада продать его в январе, поскольку летом срок его контракта истекает. Услуги игрока предложили английскому клубу.

«Сороки» заинтересованы в подписании нидерландца. В ближайшее время представители клуба попытаются убедить игрока присоединиться к команде – сам он не хочет уходить из «Барсы» в январе. 

В текущем сезоне Ла Лиги Депай провел 2 матча за каталонскую команду и забил 1 гол. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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