Депая предложили «Ньюкаслу». Англичане заинтересованы в трансфере, форвард не хочет уходить из «Барсы» зимой

может перейти в « » в зимнее трансферное окно.

Представители нападающего знают, что « » будет рада продать его в январе, поскольку летом срок его контракта истекает. Услуги игрока предложили английскому клубу.

«Сороки» заинтересованы в подписании нидерландца. В ближайшее время представители клуба попытаются убедить игрока присоединиться к команде – сам он не хочет уходить из «Барсы» в январе.

В текущем сезоне Ла Лиги Депай провел 2 матча за каталонскую команду и забил 1 гол. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.