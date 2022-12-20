Сорокин о ЧМ в Катаре: «Эпик-фейлов не было. Если кто-то собирался здесь не трезветь, то для них были затруднения. Но с таким желанием надо было ехать в другое место»

высказался о критике чемпионата мира в Катаре.

«Объем негатива, который получил на себя Катар, сопоставим с тем, который получили мы. Это всегда было и будет. Любая страна-хозяйка оказывается в свете софитов. Нельзя притянуть к себе внимание всего мира и выйти абсолютно чистеньким.

Главный итог – все знают, что такое Катар. Это была главная цель. Все остальное – оценочные суждения. Эпик-фейлов на турнире не было. [Вот] наши коллеги из Франции на финале Лиги чемпионов переборщили, когда поливали людей слезоточивым газом. Здесь ничего страшного не происходило: никого не арестовали, все попадали на матчи вовремя, еды предостаточно.

Да, если кто-то собирался здесь не трезветь, то для таких людей были затруднения. Но с таким желанием надо было ехать в другое место. Никто же не поливает грязью Швецию и Норвегию за трудности с алкоголем? Там стакан пива стоит 10 евро. В Норвегии еще и государственная монополия на алкоголь», – сказал экс-гендиректор оргкомитета ЧМ-2018.

Напомним, незадолго до начала ЧМ-2022 ФИФА объявила, что на катарских стадионах нельзя будет купить пиво. Продажа алкоголя была сосредоточена на территории фанатских зон и в других местах скопления болельщиков.