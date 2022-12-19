Французский журналист высказался о финале .

проиграла Аргентине (3:3, по пенальти – 2:4). Форвард «ПСЖ» оформил хет-трик в этой игре.

«Мы прошли через все возможные эмоции в этом финале. Это было настоящее безумие. У Франции была отличная реакция [на два пропущенных гола] и фантастический камбэк.

Мбаппе – настоящий супермен, который в нужный момент показал себя лидером и вытащил, казалось бы, безнадежный матч.

Но в то же время мы были полным отстоем на протяжении 80 минут. Нельзя сказать, что не заслужила своей победы», – заявил Кристофер Ру из газеты Nice-Matin.

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