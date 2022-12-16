Мостовой о беспорядках после матча Франция – Марокко: «У всех сложная жизнь. Вот люди и выражают негативные эмоции»
Александр Мостовой высказался о беспорядках после 1/2 финала ЧМ-2022 Франция – Марокко (2:0).
«Не думаю, что марокканцы хотели чего-то этим добиться. Просто у всех сложная жизнь: в Европе, в России — везде. Вот люди и выражают негативные эмоции.
Но для таких случаев существуют полиция и другие органы, которые должны прекратить подобного поля беспорядки», — сказал экс-хавбек сборной России.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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