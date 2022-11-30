Бэйл не собирается заканчивать в сборной: «Буду играть сколько смогу и пока нужен команде. На ЧМ ожидания не оправдались»

подвел итоги выступления сборной Уэльса на .

«Все разочарованы, но мы гордимся тем, чего достигли, чтобы попасть сюда. Мы должны увидеть, как далеко продвинулись, но футбол – сложная штука, у команд бывают и неудачные периоды. Наши ожидания не оправдались.

Если бы два года назад нам сказали, что мы будем на чемпионате мира, мы бы в это не поверили.

Мы разочарованы, хотелось бы выступить на этом турнире лучше, но мы не смогли этого сделать. На двух последних чемпионатах Европы мы вышли из группы, и ожидалось, что мы продолжим в том же духе, но футбол работает иначе.

Я буду играть так долго, как смогу, и до тех пор, пока я буду нужен. В марте начинается новый отборочный цикл [на Евро-2024], и мы начнем все заново», – сказал капитан сборной Уэльса.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная уступила со счетом 0:3 и вылетела с турнира, набрав 1 очко и заняв последнее место в группе B.