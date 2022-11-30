Бэйл о вылете Уэльса: «Должны гордиться, что вообще пробились на ЧМ. Мы выложились полностью»

оценил поражение сборной Уэльса от Англии (0:3) и вылет с .

«Тяжелый матч против очень хорошей команды. Мы разочарованы результатом, но должны понимать: чтобы попасть сюда, мы прошли долгий путь. Мы должны гордиться, что вообще пробились на чемпионат мира. Нас давно здесь не было.

Мы выложились полностью и все до единого выйдем из этой раздевалки с высоко поднятыми головами, гордясь тем, чего достигли. Мы были бы и рады выступить лучше, но такова реальность, футбол – сложная штука.

Мы приобрели неоценимый опыт, побывав в трех из четырех последних крупных турниров», – сказал хавбек сборной .