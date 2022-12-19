Альварес о ЧМ-2022: «В «Сити» обсуждали, у кого лучшие шансы. Называли Португалию, Францию. А Пеп указал на меня»

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Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес рассказал о прогнозе Пепа Гвардиолы на ЧМ-2022.

«В один из моих первых дней в «Манчестер Сити» Пеп, Родри и португальские футболисты обсуждали команды, способные выиграть чемпионат мира. Я молчал.

Они говорили про Португалию, Францию. А Пеп сказал: «Знаете, у кого лучшие шансы?» И затем указал на меня», – отметил 22-летний игрок.

На ЧМ-2022 Альварес забил 4 гола за 7 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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