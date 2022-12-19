Фанаты Аргентины залезли на елку в Мадриде, бросали в полицию бутылки. Трое болельщиков арестованы, у пятерых полицейских легкие повреждения

Фанаты Аргентины устроили беспорядки в Мадриде после победы сборной на .

Около 8000 болельщиков из Аргентины собрались в центре Мадрида, чтобы отпраздновать победу на чемпионате мира. Двое фанатов залезли на рождественскую елку, установленную на центральной площади столицы Испании Пуэрта-дель-Соль. Офицеры полиции, участвовавшие в аресте этих болельщиков, получили легкие повреждения.

На улице Ареналь аргентинские фанаты бросали в полицейских стеклянные бутылки и банки, что также привело к аресту и обвинениям в нарушении общественного порядка, нападении и нанесении телесных повреждений.

Как сообщает полиция, всего было произведено 3 ареста, 5 полицейских получили повреждения.

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