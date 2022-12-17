Мислав Оршич: «Гол в ворота Марокко – самый ценный в карьере. Вряд ли осознаю, чего добилась Хорватия»

назвал гол в ворота сборной самым ценным в своей карьере.

Хорватия одержала победу (2:1) в матче за третье место на . Оршич забил второй мяч своей команды.

«Не думаю, что я осознаю, чего мы добились. Может быть, пойму это позже, когда мы вернемся домой. Считаю, что мы провели хорошую игру. Думаю, мы заслужили победу.

Мы понимали, что у них тоже будут моменты. Но мы также знали, как сыграть более компактно и как предотвратить их контратаки. Нам это удалось, и теперь мы празднуем!

Конечно, самый ценный гол в моей карьере. Я посвящаю его своей семье, жене и детям», – сказал полузащитник сборной .

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