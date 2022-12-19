Вудкрофт о финале ЧМ по футболу: «В обеих командах играют невероятные футболисты – Месси и Мбаппе. Очень здорово для спорта, когда есть такое шоу»

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Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от финала чемпионата мира по футболу.

В решающем матче сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2).

– Смотрели финал чемпионата мира по футболу?

– После окончания нашего матча (Россия – Беларусь в финале Кубка Первого канала – прим.) удалось посмотреть вторую половину футбольного финала. Это была волнующая игра.

Очень здорово для спорта, когда есть такое шоу и высокий уровень игры. Ни за кого не болел. В обеих командах играют невероятные футболисты – Месси и Мбаппе. Просто наслаждался игрой, – сказал главный тренер хоккейной сборной Беларуси и минского «Динамо».

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