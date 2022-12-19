Лунев о Месси и Аргентине на ЧМ: «Для Лео важен этот трофей. Важный момент для мирового футбола»

оценил игру сборной Аргентины на .

«Я думаю, что для Месси однозначно важен этот трофей, и в принципе для мирового футбола это важный момент. Конечно, не стоит забывать про таких игроков, как [Анхель] Ди Мария, который сделал, по большому счету, два гола, украшал сегодня атакующую игру сборной. На самом деле, вся команда у молодцы – если персонально проходить, то каждый оставил свой след.

Впечатления от игры просто зашкаливают, честно сказать. Создали атмосферу праздника, в очередной раз это подтверждает, что футбол, наверное, является лучшим видом спорта. По игре многие уже сказали, в частности, про Месси и [Килиана] Мбаппе как про главных участников этого чемпионата мира и финала – абсолютно заслуженно, добавить нечего», – сказал вратарь « » и сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ