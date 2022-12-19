Уилкшир о ЧМ-2022: «Разочарование одно – никакого алкоголя на трибунах. Больше жаловаться не на что»
Люк Уилкшир назвал плюсы и минусы ЧМ-2022.
– Три главных преимущества этого чемпионата мира?
– Небольшие расстояния между стадионами. Прекрасные условия для команд. Прекрасные отели для болельщиков.
– Три главных разочарования турнира?
– Никакого алкоголя для болельщиков на трибунах. Да и, пожалуй, все. По крайней мере, для меня. Пусть будет только одно разочарование. Мне здесь не на что жаловаться, – сказал бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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