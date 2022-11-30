Уилкшир о возможном матче России и Австралии: «Политики что-то скажут, футболисты должны играть. Кто-то расстроится, если в АФК зайдет такая сильная сборная»

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Люк Уилкшир ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Сейчас много разговоров относительно перехода России в Азиатскую Конфедерацию.

– Да, слышал об этом. Это интересный вариант. Владивосток, например, очень близок к Азии. В футболе все может меняться.

– Понимаешь примерно, как ребята из сборной Австралии отреагируют, если им скажут: «Впереди матч с Россией»?

– Думаю, игроки просто должны играть. Конечно, политики что-то скажут.

На мой взгляд, для футболистов не должно быть особой разницы. Но допускаю, что кто-то расстроится, если в АФК зайдет такая сильная сборная, – сказал бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии.

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