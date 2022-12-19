Вяльбе о ЧМ-2022: «Персонально болела за Месси, эта победа была ему нужна. Финал чумовой, не спала всю ночь»
Елена Вяльбе рассказала, за кого болела в финале ЧМ-2022. «Почти всю ночь не спала, смотрела финал футбольного чемпионата мира. Чумовой матч, сумасшедший финал! Сложно припомнить что-то подобное.
Я болела персонально за Лионеля Месси, а значит, и за Аргентину. Ему этот чемпионский кубок был нужен как никому другому. Лионель провел великолепный матч, на фоне такого мощного соперника вновь доказав, какой он выдающийся игрок.
Признаюсь, мне жалко Килиана Мбаппе. Парень сделал хет-трик в финале чемпионата мира, забил в серии пенальти – и не стал чемпионом… Тем и интересен спорт, когда такое происходит. Но Месси заслужил, ведь это его последний чемпионат мира», – сказала глава Ассоциации лыжных видов спорта России.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла сборную Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).
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