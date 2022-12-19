Вяльбе о ЧМ-2022: «Персонально болела за Месси, эта победа была ему нужна. Финал чумовой, не спала всю ночь»

Елена Вяльбе рассказала, за кого болела в финале ЧМ-2022. «Почти всю ночь не спала, смотрела финал футбольного чемпионата мира. Чумовой матч, сумасшедший финал! Сложно припомнить что-то подобное.

Я болела персонально за , а значит, и за . Ему этот чемпионский кубок был нужен как никому другому. Лионель провел великолепный матч, на фоне такого мощного соперника вновь доказав, какой он выдающийся игрок.

Признаюсь, мне жалко . Парень сделал хет-трик в финале чемпионата мира, забил в серии пенальти – и не стал чемпионом… Тем и интересен спорт, когда такое происходит. Но Месси заслужил, ведь это его последний чемпионат мира», – сказала глава Ассоциации лыжных видов спорта России.

В финале сборная Аргентины обыграла сборную в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ