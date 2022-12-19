«Лучше такого матча сыграть невозможно». Радимов о финале ЧМ-2022

оценил финал между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 по пен.).

«Игроки Франции не попали в игру. У них был один план на игру, но после пенальти Дешаму пришлось срочно все менять. Какое-то время вышедшим на замену потребовалось на то, чтобы подстроиться под матч.

В какой-то момент во втором тайме мне стало казаться, что аргентинцы стали уставать. И вот этим французы и воспользовались. Меня удивило, почему они не стали продолжать. Но, видимо, они настолько эмоционально потратили сил, чтобы сравнять счет, что они тоже взяли передышку.

В моем понимании, лучше такого матча сыграть невозможно», — сказал экс-игрок сборной России.

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