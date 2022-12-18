«Скалони выиграл ЧМ и Кубок Америки, не имея никакого опыта. Невероятно». Сабалета о тренере

Теги Лионель Скалони Пабло Сабалета Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2022 Пауло Дибала Футбол

Пабло Сабалета высоко оценил работу Лионеля Скалони.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира под руководством 44-летнего тренера. В финале латиноамериканская команда обыграла соперников из Франции (3:3, по пенальти – 4:2).

«Блистательно. Видеть, как все игроки беспрестанно празднуют… Футболисты, страна – мы просто ждали подобного момента.

Скалони сегодня принял несколько умных решений. Он выпустил Дибалу на серию пенальти. Невероятно, что Скалони выигрывает Кубок Америки и чемпионат мира, не имея никакого опыта», – поделился мыслями бывший защитник сборной Аргентины и «Манчестер Сити».

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

Аргентина – 3-кратный чемпион мира! Ждали этого 36 лет

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Опрос

Это лучший финал в истории чемпионатов мира. Да?
22655 голосов
Конечно!
86%
Сборная Аргентины по футболу
Бывало и лучше
14%
Сборная Бразилии по футболу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные