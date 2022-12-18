«Скалони выиграл ЧМ и Кубок Америки, не имея никакого опыта. Невероятно». Сабалета о тренере

высоко оценил работу .

стала чемпионом мира под руководством 44-летнего тренера. В финале латиноамериканская команда обыграла соперников из (3:3, по пенальти – 4:2).

«Блистательно. Видеть, как все игроки беспрестанно празднуют… Футболисты, страна – мы просто ждали подобного момента.

Скалони сегодня принял несколько умных решений. Он выпустил Дибалу на серию пенальти. Невероятно, что Скалони выигрывает и чемпионат мира, не имея никакого опыта», – поделился мыслями бывший защитник сборной Аргентины и «Манчестер Сити».

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