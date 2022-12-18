Макрон обнял Мбаппе и потрепал его по голове на поле после поражения Франции в финале ЧМ

Президент Франции поддержал после поражения в финале.

Победительницей чемпионата мира стала сборная Аргентины. В воскресном финале «альбиселесте» взяли верх над французами (3:3, по пенальти – 4:2).

После окончания матча президент Франции Эммануэль Макрон спустился на поле. Он решил поддержать Килиана Мбаппе. Политик приобнял нападающего «ПСЖ» и нежно потрепал его за голову.

23-летний форвард сделал хет-трик в сегодняшнем матче. Два из трех голов он забил с пенальти. Также Мбаппе реализовал свою попытку в послематчевой серии, начав ее точным ударом с одиннадцатиметровой отметки.

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