Ди Мария – первый с 1966 года игрок, заработавший пенальти и забивший гол в финале ЧМ

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Анхель Ди Мария ярко проводит финал ЧМ-2022 против Франции.

Хавбек сборной Аргентины заработал пенальти и забил гол в первом тайме финального матча турнира.

Подобное не удавалось еще ни одному игроку, по крайней мере, с 1966 года.

ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:2 – Мбаппе сделал дубль, сравняв счет. Онлайн-трансляция

Ди Мария – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства

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