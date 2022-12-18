Ди Мария – первый с 1966 года игрок, заработавший пенальти и забивший гол в финале ЧМ
Анхель Ди Мария ярко проводит финал ЧМ-2022 против Франции.
Хавбек сборной Аргентины заработал пенальти и забил гол в первом тайме финального матча турнира.
Подобное не удавалось еще ни одному игроку, по крайней мере, с 1966 года.
ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:2 – Мбаппе сделал дубль, сравняв счет. Онлайн-трансляция
Ди Мария – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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