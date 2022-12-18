Дубль Мбаппе – первый в финалах ЧМ с 2002 года. Тогда Роналдо дважды забил Германии

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе первым за последние 5 финалов ЧМ сделал дубль.

Нападающий, представляющий «ПСЖ», отметился голами на 80-й и 81-й минутах игры с Аргентиной (2:2, второй тайм).

Последним, кому удавалось забить дважды в финале чемпионата мира, был Роналдо. Он помог сборной Бразилии обыграть Германию (2:0) в финале ЧМ-2022.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:2 – Мбаппе сделал дубль, переведя игру в дополнительное время. Онлайн-трансляция

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