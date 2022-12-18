«Дешам видел побежденную команду и смог все изменить». Дженас о Франции в финале ЧМ-2022
Экс-хавбек сборной Англии Джермейн Дженас похвалил главного тренера Франции.
Европейской команде удалось сравнять счет, забив два гола в конце игры с Аргентиной в финале ЧМ-2022.
«В этом огромная заслуга Дидье Дешама. Он видел побежденную команду и смог все изменить.
Он сделал все, что было в силах тренера, и потребовал от своих игроков большего», – отметил Дженас.
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