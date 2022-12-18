Морган о финале ЧМ-2022: «Францию отравили, это был не вирус»

Телеведущий Пирс Морган отреагировал на игру в финале .

Команда Дидье Дешама после 1-го тайма уступает со счетом 0:2. Перед матчем у некоторых футболистов европейской сборной было плохое самочувствие, из-за чего возникли подозрения в циркуляции вируса.

«Это был не вирус, французскую команду явно намеренно отравили», – написал Морган, прогнозировавший поражение Аргентины.

«Франция победит 3:1. Мбаппе забьет дважды, а Месси будет плакать». Морган о финале ЧМ

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ