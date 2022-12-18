Морган о финале ЧМ-2022: «Францию отравили, это был не вирус»
Телеведущий Пирс Морган отреагировал на игру Франции в финале ЧМ-2022.
Команда Дидье Дешама после 1-го тайма уступает Аргентине со счетом 0:2. Перед матчем у некоторых футболистов европейской сборной было плохое самочувствие, из-за чего возникли подозрения в циркуляции вируса.
«Это был не вирус, французскую команду явно намеренно отравили», – написал Морган, прогнозировавший поражение Аргентины.
«Франция победит 3:1. Мбаппе забьет дважды, а Месси будет плакать». Морган о финале ЧМ
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