Морган о финале ЧМ-2022: «Францию отравили, это был не вирус»

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Телеведущий Пирс Морган отреагировал на игру Франции в финале ЧМ-2022.

Команда Дидье Дешама после 1-го тайма уступает Аргентине со счетом 0:2. Перед матчем у некоторых футболистов европейской сборной было плохое самочувствие, из-за чего возникли подозрения в циркуляции вируса.

«Это был не вирус, французскую команду явно намеренно отравили», – написал Морган, прогнозировавший поражение Аргентины.

«Франция победит 3:1. Мбаппе забьет дважды, а Месси будет плакать». Морган о финале ЧМ

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