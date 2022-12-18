Ширер о финале ЧМ-2022: «Лучшая игра Аргентины. Стоит отдать должное Скалони – он вернул Ди Марию, и Анхель стал лучшим в 1-м тайме»

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Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер отметил выступление Аргентины в финале ЧМ-2022.

После первого тайма матча с Францией команда Лионеля Скалони ведет со счетом 2:0.

«Это сенсационно. С первой же минуты Аргентина пошла вперед. Казалось, что она вообще ничуть не утомлена.

Аргентина показывает свою лучшую игру. Стоит отдать должное Скалони – он вернул в состав Ди Марию, и Анхель стал лучшим игроком в первом тайме», – отметил Ширер.

Ди Мария – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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