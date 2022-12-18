У Франции нет ударов в 1-м тайме финала ЧМ. Аргентина била 6 раз и ведет 2:0

провела первый тайм ЧМ-2022 без ударов по воротам .

Команда тренера Дидье Дешама к перерыву уступает со счетом 0:2.

Французы ни разу не пробили, в то время как южноамериканская сборная нанесла 6 ударов, три из которых пришлись в створ.

ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:0 – Ди Мария забил, Месси отличился с пенальти. Онлайн-трансляция

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ