Ди Мария – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства

стал первым игроком, забившим в финале ЧМ, Кубка Америки и Олимпийских игр.

В финале (2:0, первый тайм) Ди Мария забил гол в ворота сборной на 36-й минуте матча.

В 2008 году гол Ди Марии принес сборной золото ОИ-2008 в Пекине, а в 2021 году полузащитник забил победный гол в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).

ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:0 – Ди Мария забил, Месси отличился с пенальти. Онлайн-трансляция

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