Ди Мария – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства
Анхель Ди Мария стал первым игроком, забившим в финале ЧМ, Кубка Америки и Олимпийских игр.
В финале ЧМ-2022 (2:0, первый тайм) Ди Мария забил гол в ворота сборной Франции на 36-й минуте матча.
В 2008 году гол Ди Марии принес сборной Аргентины золото ОИ-2008 в Пекине, а в 2021 году полузащитник забил победный гол в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).
ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:0 – Ди Мария забил, Месси отличился с пенальти. Онлайн-трансляция
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии