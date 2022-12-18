Ди Мария – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства

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Анхель Ди Мария стал первым игроком, забившим в финале ЧМ, Кубка Америки и Олимпийских игр.

В финале ЧМ-2022 (2:0, первый тайм) Ди Мария забил гол в ворота сборной Франции на 36-й минуте матча.

В 2008 году гол Ди Марии принес сборной Аргентины золото ОИ-2008 в Пекине, а в 2021 году полузащитник забил победный гол в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).

ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:0 – Ди Мария забил, Месси отличился с пенальти. Онлайн-трансляция

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