Дешам при 0:2 сделал две замены в 1-м тайме финала ЧМ. Вместо Жиру и Дембеле вышли Тюрам и Коло-Муани

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сделал 2 замены в 1-м тайме финала ЧМ-2022.

Французы уступают со счетом 0:2.

Вместо Оливье Жиру на 41-й минуте на поле появился , а , чье нарушение привело к пенальти, заменил .

ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:0 – Ди Мария забил, Месси отличился с пенальти. Онлайн-трансляция

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ