Дешам при 0:2 сделал две замены в 1-м тайме финала ЧМ. Вместо Жиру и Дембеле вышли Тюрам и Коло-Муани
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сделал 2 замены в 1-м тайме финала ЧМ-2022.
Французы уступают Аргентине со счетом 0:2.
Вместо Оливье Жиру на 41-й минуте на поле появился Маркус Тюрам, а Усмана Дембеле, чье нарушение привело к пенальти, заменил Рандаль Коло-Муани.
ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 2:0 – Ди Мария забил, Месси отличился с пенальти. Онлайн-трансляция
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