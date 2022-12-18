Франция получит 40,2 млн евро от ФИФА в случае победы на ЧМ-2022. Каждый футболист заработает около 400 тысяч евро
Стало известно, сколько сборная Франции получит от ФИФА в случае победы на ЧМ-2022.
Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe, команда получит 40,2 млн евро. На ЧМ-2018 французам выплатили 32,2 млн евро после победы.
Около 30% от суммы распределят между игроками и сотрудниками. Каждый футболист получит около 400 тысяч евро по сравнению с 300 тысячами четыре года назад.
Для игроков предусмотрен также бонус за имиджевые права. В 2018 году он составлял 18 миллионов – 35 тысяч евро за матч для игрока. Каждый футболист в итоге получил за победу 545 тысяч евро и люксовые часы. На ЧМ-2022 выплаты за имиджевые права, скорее всего, будут меньше.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022, где сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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