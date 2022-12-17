Ромарио поздравил папу римского Франциска с днем рождения: «Пусть он продолжает делиться с миром великими примерами милосердия, любви и сострадания»
Ромарио поздравил папу римского Франциска с днем рождения.
«Сегодня мы празднуем 86-й день рождения папы Франциска. Я желаю ему долгой жизни, наполненной миром и счастьем.
Пусть он продолжает делиться с миром великими примерами милосердия, любви и сострадания», – написал бывший нападающий сборной Бразилии в твиттере.
Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) – аргентинец. Он болельщик «Сан-Лоренсо» из Буэнос-Айреса.
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