Ромарио поздравил папу римского Франциска с днем рождения: «Пусть он продолжает делиться с миром великими примерами милосердия, любви и сострадания»

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Ромарио поздравил папу римского Франциска с днем рождения.

«Сегодня мы празднуем 86-й день рождения папы Франциска. Я желаю ему долгой жизни, наполненной миром и счастьем.

Пусть он продолжает делиться с миром великими примерами милосердия, любви и сострадания», – написал бывший нападающий сборной Бразилии в твиттере.

Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) – аргентинец. Он болельщик «Сан-Лоренсо» из Буэнос-Айреса.

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