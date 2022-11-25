Врач «Атлетико» будет лечить папу римского. У 85-летнего Франциска артрит колена

Врач будет лечить колено папы римского Франциска. Хосе Мария Вильялон, специалист в области ортопедической хирургии и травматологии, сообщил COPE, что он был в составе группы специалистов, которые отправились лечить папу Франциска.

Хроническая боль в колене папы вынуждает его иногда пользоваться инвалидной коляской и привела к отсрочке ряда поездок.

Вильялон сказал, что Папа Франциск страдает от артрита, который затрагивает различные суставы.

«Иногда артрит начинается в одном суставе, а другие – ухудшаются, потому что несут большую нагрузку, чем обычно. Он хочет замедлить этот процесс», – заявил врач «Атлетико».

Папа Франциск исключил возможность операции, признавшись, что у него были негативные эффекты от анестезии, использованной в июле 2021 года во время операции на толстой кишке.

– страстный поклонник аргентинского футбола. Узнав, что Вильялон работает в «Атлетико», он выразил свою поддержку мадридцам и аргентинскому нападающему клуба Анхелю Корреа.

«Он очень любит его. Папа – болельщик (Корреа является воспитанником футбольной школы клуба – прим. Sports.ru), а поскольку он является капелланом команды, он проводил конфирмацию Корреа (обряд миропомазания в католической церкви – прим. Sports.ru), так что у них взаимная забота друг о друге.

Я надеюсь вернуться, потому что первый визит был просто консультацией», – отметил Вильялон.