Все 24 игрока Франции готовы сыграть с Аргентиной в финале ЧМ-2022. Болезней и травм нет

Все 24 игрока сборной Франции готовы сыграть с Аргентиной в финале .

Как пишет RMC Sport, новых случаев заражения вирусом в сборной Франции нет. Защитники Рафаэль и Ибраима Конате, а также вингер Кингсли Коман, заболевшие ранее, чувствуют себя хорошо. Вчера они тренировались в общей группе сборной Франции.

Также участие в тренировке приняли Тео Эрнандес и Орельен Тчуамени, пропустившие занятие в пятницу.

готов выйти в стартовом составе на финал ЧМ-2022, несмотря на проблемы с коленом. Он испытывает небольшой дискоморфт, связанный с большим количеством проведенных матчей на старте сезона. С такой проблемой столкнулись еще несколько игроков сборной Франции, но она не помешает всем им выйти на поле.

В субботу все 24 игрока сборной тренировались в общей группе.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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