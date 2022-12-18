Страмаччони о гибели рабочих: «Ситуация драматичная, но среди исламских стран Катар лидирует по открытости в вопросах гражданского общества»
Бывший главный тренер «Интера» Андреа Страмаччони рассказал про обстановку в Катаре.
46-летний итальянец во время ЧМ-2022 работает комментатором на Rai Sport.
– Никогда еще один город не принимал целый турнир. Условия созданы превосходные.
– Условия превосходные, но какой ценой? Тысячи погибших рабочих, нарушения прав.
– Ситуация драматичная, но нужно все же чувствовать разницу. Арабский мир не монолитен, он разнообразен. Среди исламских стран Катар лидирует по открытости в вопросах, связанных с гражданским обществом. Отрицается же прогресс на территориях, где царит религиозный фундаментализм, как в Иране, – сказал Страмаччони.
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