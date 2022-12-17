Трезеге о финале ЧМ-2022: «Это личное и воспринимается эмоционально. Но должна быть вечеринка – две лучшие команды турнира»
Давид Трезеге поделился мыслями в преддверии финала ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.
«Для меня это нечто личное, воспринимается эмоционально. Может быть, я такого расклада не хотел, но это должна быть вечеринка, и отличный финал. Это то, чего все ожидали. Две лучшие команды на чемпионате мира.
Аргентина показывала интересный и сбалансированный футбол матч за матчем. Команда оказалась сплоченной. Лионель Месси любит своих товарищей по команде, Хулиан Альварес и Энцо Фернандес играют важные роли.
Франция мало изменилась. У них есть определенная система», – сказал экс-нападающий сборной Франции.
Трезеге познал футбол в Аргентине, выиграл для Франции Евро и в 34 вернулся в Буэнос-Айрес, чтобы стать счастливым
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