Трезеге о финале ЧМ-2022: «Это личное и воспринимается эмоционально. Но должна быть вечеринка – две лучшие команды турнира»

поделился мыслями в преддверии финала между Францией и Аргентиной.

«Для меня это нечто личное, воспринимается эмоционально. Может быть, я такого расклада не хотел, но это должна быть вечеринка, и отличный финал. Это то, чего все ожидали. Две лучшие команды на чемпионате мира.

показывала интересный и сбалансированный футбол матч за матчем. Команда оказалась сплоченной. Лионель Месси любит своих товарищей по команде, Хулиан Альварес и Энцо Фернандес играют важные роли.

Франция мало изменилась. У них есть определенная система», – сказал экс-нападающий сборной Франции.

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