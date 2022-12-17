Лионель Скалони: «Я уже решил, как Аргентина сыграет против Франции. Наша идея – доставить сопернику проблемы, но самим страдать как можно меньше»

Главный тренер сборной высказался о перед финалом .

« – это не только Мбаппе. В их составе есть много очень опасных футболистов. Килиан – молодой и по-прежнему способен развиваться как игрок.

Я уже решил, как мы будем играть против Франции. Осталось провести еще одну тренировку. Наша идея состоит в том, что доставить сопернику проблемы, но самим страдать как можно меньше», – сказал .

Финальный матч турнира состоится 18 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ