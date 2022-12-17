Лионель Скалони: «Я уже решил, как Аргентина сыграет против Франции. Наша идея – доставить сопернику проблемы, но самим страдать как можно меньше»

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Главный тренер сборной Аргентины высказался о Килиане Мбаппе перед финалом ЧМ-2022.

«Сборная Франции – это не только Мбаппе. В их составе есть много очень опасных футболистов. Килиан – молодой и по-прежнему способен развиваться как игрок. 

Я уже решил, как мы будем играть против Франции. Осталось провести еще одну тренировку. Наша идея состоит в том, что доставить сопернику проблемы, но самим страдать как можно меньше», – сказал Лионель Скалони.

Финальный матч турнира состоится 18 декабря.

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